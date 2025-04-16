«Зенит» — «Ростов»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч Кубка России «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

В первом матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) подопечные Сергея Семака победили «Ростов» со счётом 1:0. В этот раз должны выиграть увереннее. Игра пошла, стали больше забивать. А вот «Ростов» начал терять бдительность. Проиграл три из четырёх последних встреч чемпионата России. И если поражение от «Краснодара» (0:1) можно списать на банальное невезение, а разгром от «Спартака» (0:3) — на красную карточку, то оправдания проигрышу «Ахмату» (1:2) нет.

Наступил кризисный период в работе Джонатана Альбы главным тренером жёлто-синих. До этого подопечные испанского специалиста всё время шли вперёд и играли с воодушевлением, действуя по тактическим наработкам Валерия Карпина. Вдохновение пропало, вернулись ошибки в обороне.

Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Четыре из шести последних очных матчей закончились именно так. Сейчас петербуржцы воодушевлены важной победой над принципиальным соперником. Ростовчане же выбиты из колеи, вряд ли покажут лучшую игру в Санкт-Петербурге и избегут поражения.