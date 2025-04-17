«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: букмекеры оценили шансы команд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Айнтрахта» предлагается с коэффициентом 2.37, что равно приблизительно 42% вероятности.

Победа «Тоттенхэм Хотспур» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.51.

Проход «Тоттенхэма» в полуфинал доступен за 2.08, итоговый успех «Айнтрахта» идёт за 1.95.