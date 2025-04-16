«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» примет «Тоттенхэм».

Ставка: «Айнтрахт» выйдет в полуфинал за 1.83.

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 1:1. Для «Айнтрахта» такой результат сродни победе. Во-первых, у теперь у него будет преимущество в виде поддержки родных трибун. Во-вторых, от повреждений успели восстановиться некоторые важные игроки франкфуртского клуба.

Несмотря на важные кадровые потери, уход лучшего бомбардира Омара Мармуша в «Манчестер Сити», «орлы» из матча в матч показывают слаженный, хорошо систематизированный футбол и цепляются за лучшие результаты. Во всех турнирах в этом сезоне потерпели всего 11 поражений и восемь раз сыграли вничью. Большая часть очков потеряна на выезде.

«Тоттенхэм» может только позавидовать франкфуртцам. Только в АПЛ у «шпор» 17 поражений. В первом матче они выступили поистине неплохо. Надо отдать должное голкиперу «Айнтрахта», который совершил несколько захватывающих дух сейвов.

В гостях «Тоттенхэм» смотрится совсем удручающе. Проиграл 14 из 25 выездных матчей во всех официальных турнирах. Практически все очки набрал во встречах с аутсайдерами. Причём с некоторыми из них возникли серьёзные проблемы. Проваливают лондонцы календарный год, это правда. Полностью и безоговорочно.

Пока что Постекоглу не увольняют. Дают доработать сезон до конца, надеются, что всё же получится на морально-волевых добыть путёвку в полуфинал Лиги Европы. Однако туда им дорога заказана. Можно после поражения от «Айнтрахта» смело прибегать к смене тренера и начинать готовиться к следующему сезону. В текущем ловить уже нечего.