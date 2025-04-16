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«Зенит» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России

«Зенит» — «Ростов»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.70.

«В первом матче «Зенит» выиграл 1:0. Во втором после такой фееричной победы над «Краснодаром», я думаю, у «Зенита» с мотивацией очень хорошо, настроение шикарное, получат шанс те, кто не выходит обычно в составе.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы поставил на победу «Зенита», на такой волне, с форой (-1.5). Также свой шанс получит Александр Соболев, а он в последних матчах забил и отдал. Поэтому дополнительная ставка – гол Соболева», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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