«Зенит» — «Ростов»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Ростов».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.10.

«Зенит» — «Ростов», Кубок России. 12 марта был сыгран первый матч в Ростове, сильнее был «Зенит». На 79-й минуте Кассьерра забил единственный гол в матче, и во второй игре тоже победит «Зенит» и, возможно, забьёт тоже Кассьерра (рекомендую рассмотреть это пари).

Состав будет неоптимальный. Семак даст игровое время тем, кто меньше задействован в матчах чемпионата. Но это не поможет «Ростову» создать конкуренцию хозяевам поля — в пяти последних матчах у гостей всего лишь одна победа и четыре поражения. В чемпионате они в «зоне комфорта», а в Кубке их поджидает «Зенит». Шансов – ноль!

Победа «Зенита» с форой (-1) мяч за 2.10 — это подарок от букмекеров», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».