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«Динамо» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на ответный матч Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на ответный матч Пути РПЛ Кубка России
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Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА забьёт во втором тайме за 1.85.

«ЦСКА сейчас в потрясающей форме – семь побед подряд, космическая форма. Клуб уже приблизился даже к борьбе за чемпионство.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Динамо» всё-таки с потерей Тюкавина произошёл сбой, команда не много набирает очков в РПЛ.

Надо отметить, что первая встреча между командами завершилась победой армейцев дома 2:1. ЦСКА сейчас в потрясающей форме, а «Динамо», возможно, сделает ставку на Кубок России.

ЦСКА очень часто забивает во вторых таймах и в предыдущих двух встречах между этими командами, которые произошли относительно недавно, забивал дважды. Поэтому мой прогноз на эту встречу – ЦСКА забьёт во втором тайме за хороший коэффициент 1.85», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

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