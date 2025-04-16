«Динамо» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на ответный матч Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА забьёт во втором тайме за 1.85.

«ЦСКА сейчас в потрясающей форме – семь побед подряд, космическая форма. Клуб уже приблизился даже к борьбе за чемпионство.

У «Динамо» всё-таки с потерей Тюкавина произошёл сбой, команда не много набирает очков в РПЛ.

Надо отметить, что первая встреча между командами завершилась победой армейцев дома 2:1. ЦСКА сейчас в потрясающей форме, а «Динамо», возможно, сделает ставку на Кубок России.

ЦСКА очень часто забивает во вторых таймах и в предыдущих двух встречах между этими командами, которые произошли относительно недавно, забивал дважды. Поэтому мой прогноз на эту встречу – ЦСКА забьёт во втором тайме за хороший коэффициент 1.85», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».