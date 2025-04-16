«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» 2:1 за 8.20.

«Динамо» и ЦСКА в очередной раз встретятся в 2025 году, уже в третий раз. Да, пока у армейцев проблем не возникало, в том числе в обеих играх с бело-голубыми. Но я верю в то, что сейчас команда Лички может нас удивить.

Да, пока, если смотреть на выступления соперников после зимней паузы, тяжело отдавать предпочтение «Динамо». Особенно в последних матчах слабо выступала команда, не проиграла всего два раза, и то в играх со слабыми соперниками – 5:1 с «Оренбургом» и 1:1 с «Пари НН». Остальные были проигрыши недавно, и оппозиция там была уже серьёзнее – ЦСКА в Кубке (1:2) и в РПЛ (1:3), «Локомотив» (1:2).

Хотя вот первые матчи в 2025 году клуб провёл ещё не так плохо – поделил очки с «Ростовом» (1:1), обыграл «Динамо» Махачкала уверенно (4:0). Но потом началась такая полоса неудач у бело-голубых. В результате сейчас они отстали от лидеров, не факт, что с такой игрой даже в топ-4 смогут финишировать.

А вот ЦСКА не то что в топ-4 может закончить чемпионат, сейчас у него все шансы и на топ-3 есть. Собственно, с третьим «Спартаком» у них сейчас уже равное количество очков. «Виноваты» в этом оба клуба – армейцы отлично выступают, поднялись высоко, красно-белые чаще терпят неудачи, из-за чего дали себя догнать.

И в 2025 году пока команда Николича отлично выглядит. Сразу после зимней паузы выпало им играть с «Зенитом». Они поделили очки, пусть и питерцы явно были ближе к победе, больше давили. Но после этого ЦСКА выступал намного лучше, он только выигрывал. Серия викторий сейчас насчитывает уже семь игр.

Так что тут почти всё говорит в пользу ЦСКА. Но я предвижу, что «Динамо» способно нас удивить. Сейчас оно идёт в статусе аутсайдера в их паре, чем и может воспользоваться. За несколько проигрышей коллектив явно намерен отомстить. Ресурс игровой у Лички сохраняется, пусть и Тюкавин недавно выпал надолго. Так что я предположу, что бело-голубые выиграют, но с таким счётом, что они выйдут за пределы 90 минут.

Моя ставка – точный счёт 2:1 за 8.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».