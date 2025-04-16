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«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Кубка России

«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Кубка России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 2.35.

«Кубок России, «Динамо» Москва — ЦСКА. Чуть больше месяца назад в первом матче армейцы на своём стадионе были сильнее — 2:1. А пару недель назад уже в чемпионате снова победил ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И вообще, после зимней паузы у армейцев великолепные результаты — в семи официальных матчах лишь раз сыграли вничью с «Зенитом», 0:0 на выезде. У «Динамо» результаты намного скромнее, а в последнем матче в чемпионате на выезде с «Пари НН» им просто повезло, был не забит пенальти на последней минуте, и матч закончился со счётом 1:1.

Считаю, что в этом матче можно рассмотреть победу ЦСКА с форой (0) за 2.05. Но я за «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5» за 2.35. Ведь в пяти последних матчах армейцы забивали минимум два мяча. Да и оборона динамовцев очень уж ненадёжная. Поэтому индивидуальный тотал ЦСКА в матче больше 1.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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