«Динамо» Москва — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Кубка России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 за 2.35.

«Кубок России, «Динамо» Москва — ЦСКА. Чуть больше месяца назад в первом матче армейцы на своём стадионе были сильнее — 2:1. А пару недель назад уже в чемпионате снова победил ЦСКА.

И вообще, после зимней паузы у армейцев великолепные результаты — в семи официальных матчах лишь раз сыграли вничью с «Зенитом», 0:0 на выезде. У «Динамо» результаты намного скромнее, а в последнем матче в чемпионате на выезде с «Пари НН» им просто повезло, был не забит пенальти на последней минуте, и матч закончился со счётом 1:1.

Считаю, что в этом матче можно рассмотреть победу ЦСКА с форой (0) за 2.05. Но я за «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5» за 2.35. Ведь в пяти последних матчах армейцы забивали минимум два мяча. Да и оборона динамовцев очень уж ненадёжная. Поэтому индивидуальный тотал ЦСКА в матче больше 1.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».