«Реал» Мадрид — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал».

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» 2-3 гола за 2.17.

«Мало кто думал, что первая игра между «Реалом» и «Арсеналом» завершится вот таким разгромом. Два великолепных штрафных в исполнении Райса, гол Микеля Мерино — «Арсенал» действительно переиграл «Реал» по всем статьям: по борьбе, по движению, по раскладам. Вчистую переиграл в первой встрече. Но не забываем магию «Сантьяго Бернабеу». Не забываем, что «Реал» — пожалуй, единственная команда в Европе, способная вернуться после крупного поражения в первом матче. Было уже такое — с «Вольфсбургом», правда, не разгром, а 0:2, а в ответной игре — 3:0. Было с «Ювентусом», когда они проиграли 0:3, а на «Бернабеу» вели 3:0 и пропустили в концовке.

В общем, «Реалу» предстоит совершить подвиг. Настоящий подвиг. Но вот эта уверенность у игроков, у тренеров, у болельщиков «Реала» — она вдохновляет. И снова надо подумать: сработает ли магия «Бернабеу»? Как говорил Хуанито, матч на «Бернабеу» длится дольше чем 90 минут. «Реалу» надо забить быстро, заставить «Арсенал» нервничать, а дальше пробовать расшатать оборону команды Артеты. Есть ли для этого ресурсы? Думаю, есть.

Матч с «Алавесом», откровенно говоря, у «Реала» не получился — за исключением результата. Многое не сработало. Килиан Мбаппе ещё и удалился, непонятно зачем, и, скорее всего, получит длительную дисквалификацию. В общем, понятно, что мыслями «Реал» уже был в ответной игре против «Арсенала».

Я думаю, что этот «Реал» не должен забить «Арсеналу» больше трёх. Но и меньше двух — тоже. Где-то на грани: 2:0, 3:0 — это реалистично. Если повезёт, могут перевести игру в дополнительное время.

Чтобы «Арсенал» пропустил два — это уже соперник должен сыграть героически. А чтобы три — это вообще редкость при Артете. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Реала» от двух до трёх голов за коэффициент 2.17. Мне видится счёт вроде 2:0, 3:0», — приводит слова Генича «РБ Спорт».