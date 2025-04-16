«Реал» Мадрид — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.28.

«В первом матче «Арсенал» выиграл 3:0 благодаря двум сумасшедшим голам со штрафного.

Об ответном матче мы знаем, что у «Реала» отличный характер. Будет полный стадион, такие матчи «Реал» переламывал неоднократно. Но я думаю, что «Реал» не выйдет, потому что он всё равно пропустит. В этом случае «Арсеналу» достаточно проиграть с нормальной, устраивающей их разницей.

«Реал» побежит с первых минут вперёд. То, что «Реал» не пропустит от «Арсенала», – это маловероятно, потому что атака очень сильная, а «Реалу» придётся раскрываться. То, что «Реал» выиграет, – доля вероятности большая. Отсюда прогноз – победа «Реала» в основное время через тотал больше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».