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«Реал» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Арсенал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Мадриде
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал».

Ставка: победа «Реала» за 1.73.

«Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом» пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». После разгромного поражения 0:3 в первом матче на «Эмирейтс» «сливочным» предстоит отыграть три мяча против одной из самых дисциплинированных команд сезона.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти матчах у «Реала» лишь две победы (1:0 над «Алавесом» и «Леганесом» — 3:2) и три поражения. Кризис признаёт даже Карло Анчелотти, говоря о том, что команда много пропускает, а атака потеряла эффективность. У «сливочных» не сыграют из-за травм Милитао, Менди и Карвахаль. Также пропустит встречу Камавинга, удалённый в первом матче.

«Арсенал» сосредоточен на контроле мяча и контратаках. Артета ротировал состав в чемпионате, сохраняя силы для ЛЧ. Команда подходит к матчу без серьёзных кадровых потерь. Лидерами команды являются Райс и Эдегор.

Несмотря на тотальную неудачу в первой встрече, ожидаем, что на своём поле «Реал» отдаст всё, чтобы попытаться отыграться, и победит своего соперника в матче. Поставлю на этот исход», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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