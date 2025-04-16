«Реал» Мадрид — «Арсенал»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 16 апреля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал».

Ставка: победа «Реала» 2:0 за 8.00.

«16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Реал» Мадрид и «Арсенал». Вот, вроде бы, по всей логике, «канониры» не должны проваливаться, им почти гарантирован полуфинал еврокубка после того результата, что они показали в первой игре. Но это «Реал», это Лига чемпионов. Клуб часто выдает «спектакли» в турнире. Так что я бы прямо на 100% не говорил уже о проходе «канониров» в 1/2 финала.

Хотя в Лондоне действительно была односторонняя игра. По крайне мере, во втором тайме «Арсенал» доминировал, просто не оставил шансов сопернику. Райс отличный матч провел. «Реал» же откровенно провалился, Мбаппе с Винисиусом ничего толком в атаке не могли сделать. В очередной раз видно, что «сливочные» разрозненно играет, не хватает им командного духа. Такое часто случается, когда в состав набивают много звезд, до прихода Мбаппе эта проблема меньше заметна была.

И для «Реала» эта неудача стала далеко не первой за долгое время. В Ла Лиге он продолжает нестабильно выступать, время от времени теряет очки. В позапрошлом туре взял вот и проиграл «Валенсии» (1:2). Из-за этого тяжело подопечным Анчелотти бороться за чемпионство. «Барселона» более стабильна, понемногу она уже отрывается от «королевского клуба».

«Арсенал» тоже не настолько стабилен, у него нет длинной серии побед в несколько месяцев. Но максимум, что подопечные Артеты себе позволяют, так это ничьи иногда. Так, поделили «канониры» очки и на прошлых выходных с «Брентфордом» — 1:1. В чемпионате Англии ситуация не меняется уже несколько месяцев – «Арсенал» стабильно второй и вряд ли уже опустится. Догнать лидирующий «Ливерпуль» ему тоже почти нереально.

И вот все факты, как я говорил, в пользу «Арсенала». Клуб стабильнее выступает, увереннее выглядит, не имеет больших проблем с составом. Но «Реал» был в историях и хуже, и все равно выходил из них победителем, особенно в Лиге чемпионов. Матч еще и на «Сантьяго Бернабеу» пройдет. Так что я все-таки не стану рисковать, возьму победу мадридцев. Но все же не считаю, что «Арсенал» даст себе много забить, три мяча так точно.

Моя ставка – точный счет 2:0 за 8.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».