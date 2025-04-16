«Реал» Мадрид — «Арсенал»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Арсенал».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.85.

«В ответном матче четвертьфинала ЛЧ встретятся «Реал» Мадрид и «Арсенал». «Канониры» выиграли первый матч абсолютно по делу. Лондонцы доминировали и не допустили явных моментов, при этом сами создавали их регулярно.

«Реал» действовал пассивно, даже пропустив. Винисиус и Мбаппе провалили матч больше остальных. Они не отрабатывали в защите, из-за чего команда страдала без мяча.

На «Бернабеу» игра будет другой, я думаю. «Реал» рискнёт, и игра наверняка будет открытой.

Мой прогноз: «Реал» Мадрид не проиграет и тотал больше 2.5 за 1.85», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».