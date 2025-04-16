«Интер» — «Бавария»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Милане

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».

Ставка: 1:1 за 5.80.

«Интер» и «Бавария» встретятся в рамках ответной игры четвертьфинала Лиги чемпионов. В первой игре всё было не так очевидно. Победили миланцы, но мюнхенцы смотрелись лучше. Сейчас я не вижу очевидного фаворита, с учётом того, что матч пройдёт в Италии.

Неделю назад «Интер» добыл важную победу, в Мюнхене он выиграл 2:1. Хотя по игре совсем не казалось, что команда Индзаги должна была одерживать викторию. По всем основным статистическим параметрам подопечные Компани были лучше, больше моментов создали, владели мячом, давили. «Интер», конечно, тоже стоит похвалить, он выдерживал атаки оппонента, сам сумел забить больше, пусть и даже по xG он на один гол еле наиграл. Теперь у команды из Милана есть небольшое преимущество.

И для «Баварии» эта неудача не стала первой за долгое время. Уже на выходных в Бундеслиге клуб снова не смог выиграть – поделил очки с «Боруссией» Дортмунд (2:2). До этого он ещё в чемпионате терпел неудачи, 1:1 с «Унионом» и 2:3 с «Бохумом». Но в большинстве туров мюнхенцы всё-таки выигрывают. В общем-то, в турнире им победа почти обеспечена, отрыв от «Байера» сохраняется.

А вот у «Интера» сложнее ситуация в чемпионате Италии. Клуб тоже претендует на победу, опережает второй «Наполи» сейчас. Оба лидера теряют очки время от времени, но неаполитанцы выступают хуже. Впрочем, расслабляться команде Индзаги всё равно нельзя, есть ещё шанс потерять первую строчку. Так что клуб больше концентрируется на играх Серии А, и это видно по результатам. Давно он не проигрывал, на выходных одолел «Кальяри» со счётом 3:1.

Да, жду тут интересного противостояния. И будь тут другой клуб, а не «Интер», точно ждал бы победы «Баварии». Но как мне кажется, нынешние миланцы способны сдержать противника, грамотно сыграть вторым номером. Плюс команда Индзаги обладает ресурсом в атаке, может легко поймать мюнхенцев», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».