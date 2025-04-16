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«Интер» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов

«Интер» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.76.

«После победы в первом матче со счётом 2:1 в Мюнхене «Интер» имеет небольшое преимущество, но исход противостояния остаётся открытым.​

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах: «Интер» возглавляет Серию А, а «Бавария» — Бундеслигу. В последних пяти матчах «Интер» одержал четыре победы и сделал одну ничью. «Бавария» в аналогичном отрезке времени одержала две победы, сыграла два матча вничью и потерпела одно поражение.

«Бавария» столкнулась с кадровыми проблемами: вне игры остаются Джамал Мусиала, Альфонсо Дэвис и Мануэль Нойер. Однако ожидается, что Серж Гнабри выйдет в стартовом составе после успешного выступления против «Боруссии». Их соперник подходит к матчу в оптимальном составе.

В первом матче «Интер» продемонстрировал организованную оборону и эффективные контратаки, что принесло им победу. «Бавария» же испытывала трудности в атаке, несмотря на владение мячом. Тренеру Винсенту Компани предстоит внести коррективы, чтобы улучшить атакующие действия команды.

Интересный факт, что в Милане «Бавария» выиграла все четыре матча против «Интера».

Учитывая результат первого матча и текущую форму команд, ожидается результативная игра. Вероятность того, что обе команды забьют, высока. Поставлю на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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