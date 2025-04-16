«Интер» — «Бавария»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Италии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».

Ставка: победа «Интера» за 2.65.

«Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов – «Интер» против «Баварии». Пожалуй, самая интересная пара с точки зрения интриги. После первого матча нельзя сказать, что стало понятно, кто точно пройдёт в полуфинал. Хотя я всё же чуть больше верю в успех миланцев.

Собственно, «Интер» и выиграл неделю назад. Правда, о доминирующей виктории там речи не шло. Всё вообще, скорее, двигалось к ничьей 1:1. Да, миланцы первыми открыли счёт, на 38-й минуте Лаутаро забил после первой же опасной атаки команды. «Бавария» же ответила голом Мюллера только на 85-й минуте, но до этого она активно давила, создавала моменты. Подопечные Индзаги долго держались. И казалось, что они уже завершат игру вничью, но Фраттези неожиданно сделал счёт 2:1 на последних минутах. Мюнхенцы уже сделать ничего не успели.

После этого на выходных у них были встречи в домашних чемпионатах с разными по уровню соперниками. В этом плане «Интеру» повезло, ему выпало играть с «Кальяри», далеко не самым сильным представителем Серии А. Правда, команда Индзаги не могла себе всё равно позволить тут сыграть вторым составом – она сейчас борется за скудетто, не имеет значительного отрыва от второй строчки. Так что примерно до 60-70-й минуты клуб играл основным составом, потом пошли замены. Но итог – победа 3:1.

А вот у «Баварии» была другая ситуация. Соперник был более статусный – дортмундская «Боруссия». Но сейчас команда Ковача не представляет такой большой угрозы, в турнире идёт за пределами еврокубковой зоны. И отрыв от второго «Байера» у команды Компани в Бундеслиге есть. Так что частично смешанным составом сыграл клуб, тоже в середине второго тайма были замены. Итог – ничья 2:2, которая не так сильно важна для «Баварии», учитывая, что «Байер» тоже в том туре сыграл вничью.

Так что после матчей на выходных не сказал бы, что в их паре всё стало понятно. Всё ещё у обоих клубов равные шансы на проход в полуфинал. Отрыв в счёте у «Интера» не такой большой. Но всё-таки, я думаю, фактор домашнего поля тут может сыграть свою роль. Плюс Индзаги всё равно дал некоторым основным игрокам отдохнуть в прошлом туре Серии А, не дал им играть все 90 минут.

Думаю, с минимальным счётом, но победит тут «Интер» и выйдет в полуфинал – такой вариант оценивается в 2.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».