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«Динамо» Мн — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Динамо» Мн — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.86.

«Результаты челябинской части серии для «Динамо» неприятны, но по игре команда Квартальнова смотрелась хорошо. Если бы не чудачества вратаря и не нервы тренерского штаба, один из двух матчей белорусы бы зацепили. Так что рано говорить, что в серии всё решено. Тем более что для эмоционального, агрессивного хоккея минчан фактор домашних трибун очень важен. В первом раунде на своём льду они не оставили никаких шансов ЦСКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С турнирной точки зрения хозяева прижаты к стенке и постараются выдать свой максимум. «Трактор» же, несмотря на потрясающую волю к победе и высокую кубковую эффективность отдельных лидеров, пока не выглядит непобедимой машиной. Недочётов в игре челябинцев много, каждый день с 0:3 отыгрываться точно не получится. Так что именно в этой встрече фаворит, скорее, «Динамо». И уж точно победа белорусов будет результативной – оба соперника по серии ищут счастья в атаке», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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