«Динамо» Мн — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Трактор».

Ставка: ТБ 5 за 1.86.

«Результаты челябинской части серии для «Динамо» неприятны, но по игре команда Квартальнова смотрелась хорошо. Если бы не чудачества вратаря и не нервы тренерского штаба, один из двух матчей белорусы бы зацепили. Так что рано говорить, что в серии всё решено. Тем более что для эмоционального, агрессивного хоккея минчан фактор домашних трибун очень важен. В первом раунде на своём льду они не оставили никаких шансов ЦСКА.

С турнирной точки зрения хозяева прижаты к стенке и постараются выдать свой максимум. «Трактор» же, несмотря на потрясающую волю к победе и высокую кубковую эффективность отдельных лидеров, пока не выглядит непобедимой машиной. Недочётов в игре челябинцев много, каждый день с 0:3 отыгрываться точно не получится. Так что именно в этой встрече фаворит, скорее, «Динамо». И уж точно победа белорусов будет результативной – оба соперника по серии ищут счастья в атаке», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».