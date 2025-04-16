Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.42.

«В гостях бело-голубые не будут бежать вперёд сломя голову, а «Ак Барс» на любой площадке старается переработать, а не переиграть соперника. Так что больше четырёх шайб зрители в этой встрече точно не увидят. Ну а фаворитом матча вновь видятся казанцы. Не только потому, что на их стороне однозначное психологическое преимущество.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чисто игровом плане у команды Гатиятулина козырей тоже побольше. Например, габаритные форварды-силовики хозяйничают под чужими воротами, а динамовцам банально некем выбивать оттуда Яшкина и Ко. А ещё «Ак Барс» очень редко удаляется – обнуляя один из самых опасных козырей столичного соперника. Не забывайте и про традиционный мандраж, который во втором раунде традиционно накрывает Кудашова, а вслед за тренером – и команду. Хозяева должны брать третью победу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android