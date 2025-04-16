«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.42.

«В гостях бело-голубые не будут бежать вперёд сломя голову, а «Ак Барс» на любой площадке старается переработать, а не переиграть соперника. Так что больше четырёх шайб зрители в этой встрече точно не увидят. Ну а фаворитом матча вновь видятся казанцы. Не только потому, что на их стороне однозначное психологическое преимущество.

В чисто игровом плане у команды Гатиятулина козырей тоже побольше. Например, габаритные форварды-силовики хозяйничают под чужими воротами, а динамовцам банально некем выбивать оттуда Яшкина и Ко. А ещё «Ак Барс» очень редко удаляется – обнуляя один из самых опасных козырей столичного соперника. Не забывайте и про традиционный мандраж, который во втором раунде традиционно накрывает Кудашова, а вслед за тренером – и команду. Хозяева должны брать третью победу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».