«Реал» — «Арсенал»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на ЛЧ

16 апреля «Реал» примет «Арсенал» в ответном четвертьфинальном матче плей-офф Лиги чемпионов. Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 22:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет 2000 рублей за регистрацию:

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Первая игра завершилась сенсационным разгромом. Мадридский коллектив ничего не сумел противопоставить сопернику и проиграл на выезде со счётом 0:3. Главным героем поединка стал Деклан Райс. Полузащитник «канониров» оформил дубль, ещё один гол на счету Микеля Мерино. В ответном матче «Реалу» не поможет Эдуарду Камавинга. Француз был удалён с поля в самой концовке игры.

Данная победа позволила «Арсеналу» установить клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии как минимум с сезона-2004/2005 в Лиге чемпионов. Эта серия, состоящая из семи матчей (шесть побед и одна ничья), стала для лондонского клуба первой за 20 лет с момента сбора статистики.

«Реал», в свою очередь, отличился со знаком минус и установил клубный антирекорд. «Сливочные» не забили ни одного гола в двух матчах Лиги чемпионов подряд впервые с марта 2009 года. Однако главный тренер команды Карло Анчелотти не унывает: «Теперь нам нужно работать, проявлять жертвенность. Делать это вместе и действовать. Мы уже делали это много раз, и теперь снова пришло время».

После разгромной победы в первой игре «Арсенал» стал однозначным фаворитом на проход в следующий раунд. Аналитики БЕТСИТИ оценивают такое событие коэффициентом 1.11. Выход в полуфинал «Реала» идёт за 7.30.

В полуфинале победитель данного противостояния сыграет против «ПСЖ».

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