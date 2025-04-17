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Букмекеры оценили шансы «Лацио» отыграться с 0:2 и выйти в полуфинал Лиги Европы

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Лацио» примет «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первом матче римляне уступили «Будё-Глимт» со счётом 0:2.

Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.41, что составляет приблизительно 70% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.78.

Проход «Лацио» доступен за 2.45 (около 40% вероятности), итоговый успех «Будё-Глимт» идёт за 1.64 (60%).