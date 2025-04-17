«МЮ» — «Лион»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Сандро Шерер.

В первой игре команде не выявили победителя — 2:2.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.75, что составляет приблизительно 57% вероятности.

Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.