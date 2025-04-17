«Лацио» — «Будё-Глимт»: прогноз на матч в Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Будё-Глимт».

Ставка: обе забьют за 1.78.

В первом матче римляне безвольно уступили «Будё-Глимт» со счётом 0:2. У Никиты Хайкина практически не было работы. Единственный действительно опасный момент возник после подачи углового в первом тайме. Отыграть два мяча на своём поле — реализуемая задача. Но не когда у тебя худшая защита среди топ-10 команд Серии А (43 пропущенных в 32 играх).

Решающее слово будет за Никитой Хайкиным. Всего четыре раза в этом сезоне 29-летний голкипер пропустил больше двух мячей за встречу. В Лиге Европы — во встрече с «Манчестер Юнайтед», которая завершилась со счётом 3:2 в пользу «красных дьяволов». Вполне возможно, что-то схожее получится и в этот раз.

У «Будё-Глимт» меньше резервов, но команда выглядит свежее. Плюс вдохновлена победой в первой игре и добрала в тонусе после старта сезона в норвежской Элитсерии. Если забьёт ещё, римлянам будет трудно сравнять счёт по итогам двух встреч. А так как надо отыгрываться, небесно-голубым придётся делать акцент на атаку и оголять защиту. Норвежский клуб этим непременно воспользуется.