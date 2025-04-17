«МЮ» — «Лион»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «МЮ» — «Лион».

Ставка: «МЮ» победит за 1.75.

Во Франции соперники разошлись миром — 2:2. Если в гостях подопечные Аморима смотрелись лучше, то на своём поле тем более должны выиграть. По идее. Помешать может разве что давление со стороны Неманьи Матича. Серб сказал, что Андре Онана — худший голкипер в истории «МЮ». И это колкое заявление сработало. Из-за ошибок вратаря манкунианцы упустили победу в первом матче.

Хоть «Лион» и занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, по качеству игры он ничем лучше «красных дьяволов». Стимул в виде турнирной мотивации во внутреннем первенстве рассредоточивает «львов». Шансы финишировать в топ-3 чемпионата Франции становятся всё реальнее, прямо пропорционально падает вероятность выиграть Лигу Европы.

Заключить пари на лобовую победу манкунианцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. «Красные дьяволы» нестабильны, но когда выходят на поле с правильными мыслями — становятся способны одолеть любого. А тут ещё и дополнительная мотивация исправиться после крупного поражения от «Ньюкасла». При поддержке болельщиков «МЮ» должен обыграть «Лион».