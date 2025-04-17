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«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 20.0

«Арсенал» выбил «Реал» из Лиги чемпионов. Сыграл коэффициент 20.0
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Мадридский «Реал» проиграл ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 лондонскому «Арсеналу» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

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«Арсенал» оказался сильнее — 2:1. Таким образом, «сливочные» вылетели из Лиги чемпионов по сумме двух встреч (1:5).

На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол был отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На исходе получаса игры после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба.

На 65-й минуте Сака открыл счёт. Ответный мяч «Реала» спустя две минуты забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил форвард английского клуба Габриэл Мартинелли — 2:1.

В первом матче 1/4 финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0.

Ставки на победу «Арсенала» в Мадриде принимались с коэффициентом 4.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4750 рублей. На тотал больше 2.5 гола давали 1.54, а на «обе забьют» — 1.57.

Заключить пари на проход «Арсенала» в полуфинал предлагалось за 1.16. Точный счёт 2:1 в пользу «Арсенала» оценивался в 20.0.

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