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«Челси» — «Легия»: прогноз и ставка на ответный матч

«Челси» — «Легия»: прогноз и ставка на ответный матч
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В четверг, 17 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «Челси» — «Легия». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Первый матч, который проходил в Польше, завершился уверенной победой «Челси» со счётом 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение англичанам. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.22, что приблизительно равно 81% вероятности.

Победа «Легии» оценивается в 14.0, в то время как на ничейный исход коэффициент в районе 6.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

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