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«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 17.0

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов. Зашёл коэффициент 17.0
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В Милане состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались местный «Интер» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» и закончилась ничьей — 2:2.

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На 52-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в матче. Через шесть минут аргентинский форвард хозяев Лаутаро Мартинес сравнял счёт после навеса с левого фланга Федерико Димарко.

Тут же защитник Бенжамен Павар вывел хозяев вперёд, но на 76-й минуте защитник «Баварии» Эрик Дайер установил окончательный счёт — 2:2.

Первый матч между «Интером» и «Баварией» завершился победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, миланский клуб вышел в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».

Ставки на ничью в ответной игре принимались с коэффициентом 4.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4 тыс. рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.76, тотал больше 3.5 мяча оценивался в 2.90. Заключить пари на «обе забьют» предлагалось за 1.60, а проход «Интера» оценивался в 1.40.

Коэффициент на точный счёт 2:2 составлял 17.0.

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