«Челси» — «Легия»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Челси» — «Легия».

Ставка: «Челси» победит всухую за 2.34.

Первый матч, который проходил в Польше, завершился уверенной победой «Челси» со счётом 3:0. И, откровенно говоря, в этой паре уже всё понятно. Более того, вообще не исключено, что представитель английской Премьер-лиги снова забьёт убедительное количество голов и даже не пропустит.

Взгляните на последние результаты «Легии». В четырёх матчах перед первой встречей с «Челси» команда добыла всего две победы при поражении от «Ракува» (2:3) и ничьей с «Погонь» Щецин (0:0). А в единственном матче после первой встречи с «Челси» она потерпела поражение от «Ягеллонии» (0:1). Тоже всухую, кстати.

Энцо Мареска весь общий этап Лиги конференций провёл не основным составом, но всё равно показал доминирующие результаты в среднем срезе по турниру. Мотивация молодёжи здесь перекрывает недостаток опыта. Шансов на удачное стечение обстоятельств у польской команды практически нет. Да и надо ли оно ей — главный вопрос. Впереди финал Кубка Польши с «Погонь» Щецин, а состав страдает от потерь.

В общем, не мудрим и берём что-то вроде Ф1 (-1.5) или П1 всухую. Альтернативный вариант — победа хозяев через тотал меньше 3.5 мяча. Слишком много здесь голов тоже не предвидится. Лондонскому клубу всё же не стоит забывать о борьбе за выход в Лигу чемпионов на внутренней арене. 3:0 или даже 2:0 хватит за глаза.