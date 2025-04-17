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«Атлетик» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки

«Атлетик» — «Рейнджерс»: прогноз и ставки
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17 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Атлетик» примет «Рейнджерс». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Ирфан Пельто.

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В первой игре соперники не выявили победителя — 0:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 1.41, что равно приблизительно 70% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетик» — «Рейнджерс» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.85.

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