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«Атлетик» — «Рейнджерс»: прогноз на матч в Бильбао

«Атлетик» — «Рейнджерс»: прогноз на матч в Бильбао
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Атлетика» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

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В первой игре была ничья. Теперь шотландцам придётся туго. Дома баски проиграли всего лишь раз за 16 матчей в чемпионате Испании. Обидно уступили мадридскому «Атлетико», пропустив на 90+2-й минуте. Добавим к этому прагматизм Вальверде. Его подопечные играют надёжно, иногда даже чрезмерно. Не хватает остроты в атаке. Плюс частенько подводит реализация.

В плане стабильности «Атлетик» утрёт нос многим. Он исправно показывает футбол с крайне низким процентом брака. Вальверде ориентировал всё на результат. Создал команду, у которой достаточно проблематично найти слабые места. К слову, П1 + ТМ 3.5 мяча принимается с коэффициентом 2.30.

Нельзя исключать вероятность сенсации. Однако шансов избежать лобового поражения у светло-синих крайне мало. Баски проиграли только 1 из 22 предыдущих встреч Примеры — на выезде мадридскому «Атлетико». Даже «Реал» не смог подобрать ключи к победе над басками. Что уж говорить о «Рейнджерс»?

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