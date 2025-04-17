«Лацио» — «Будё-Глимт»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лацио» – «Будё-Глимт» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Ставка: проход «Лацио» за 2.20.

«В первом матче была такая погода, что футболисты «Лацио» точно удивились, редкость для Италии. А норвежцы на своём искусственном поле их просто укатали, могло быть и крупнее, чем 2:0. Но мне очень понравился «Лацио» в первом тайме дерби с «Ромой». Дальше было сложнее, силёнок банально не хватило из-за перелётов, команда Раньери готовилась планомерно, как раз к этому матчу.

«Будё-Глимт» пару лет назад приезжал в Рим, и там попали под крупное поражение от «Ромы». Допускаю, что и сейчас так будет. Игровая команда «Лацио», умеют играть от себя, создавать моменты. Мне кажется, возможно здесь дополнительное время, а там «Лацио» норвежцев дожмёт. Был спад у римлян, сейчас снова добавляют.

Рискую и беру проход «Лацио». Погода хозяевам точно не помешает!» — приводит слова Титова «РБ Спорт».