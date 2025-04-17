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«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 3 за 2.07.

«Я думаю, что первый матч совсем не отображал стиль команд. Слишком закрылись и одни, и другие, в итоге 1:1 — это даже перебор по моментам. Но это только наталкивает на мысль, что в ответной игре голов будет гораздо больше. Стоит одним забить, как начнётся сумасшествие. Не сомневаюсь в этом. Такова стилистика команд. Баланса не хватает им, но зато любят порадовать публику ярким, голевым футболом. И это здорово. Хватает сейчас команд, которые только и стараются мешать другим. «Айнтрахт» и «Тоттенхэм» не про это.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Выбрать здесь мне сложно. У лондонцев исполнители даже посильнее. Сезон не удался. Но здесь может повезти. «Айнтрахт» продал сильнейшего игрока команды за огромные деньги, но способен забивать и дальше.

Поставлю на «тотал больше 3 мячей». Не самый высокий коэффициент, но выглядит надёжно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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