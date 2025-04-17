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«МЮ» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/4 финала Лиги Европы

«МЮ» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/4 финала Лиги Европы
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Лион».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.03.

«Первый четвертьфинальный матч между «МЮ» и «Лионом» состоялся в прошлый четверг во Франции. Фаворитом пары изначально были англичане, но лионцы дома обязаны были дать бой. Так и вышло, но с оговорками. Началось для хозяев всё неплохо, в середине первого тайма нападающий сборной Аргентины Тьяго Альмада открыл счёт в матче, всё катилось к победе французов в первом отрезке. Но на пятой компенсированной минуте главная молодая звезда англичан Лени Йоро забил, и отдыхать команды ушли при счёте 1:1. Дальше не так много моментов было во втором тайме, но в концовке наступила сумасшедшая развязка. Сначала Джошуа Зиркзее на 88-й забил и, казалось, принёс гостевую победу «Юнайтед», но на пятой компенсированной минуте бьёт Микаутадзе, Онана отбивает перед собой и Шерки делает счёт 2:2.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В выходные «Лион» одержал важнейшую гостевую победу над «Осером» и теперь в одном балле от прямой путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Рубена Аморима вновь разочаровала своих болельщиков, «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ньюкаслом» 1:4 и занимает лишь 14-е место в чемпионате Англии, что для поклонников «красных дьяволов» иначе как провалом назвать нельзя.

В ответной встрече, которая пройдёт на легендарном «Олд Траффорд», хозяева явные фавориты, и шанс на их проход букмекеры оценивают в скромные 1.40, хотя команда Аморима и при португальце приучила, что может сыграть как угодно. Но «Лион» всё ещё является сырой командой с кучей финансовых проблем, и в такой ситуации Ляказетт обязан их вести за собой. Но с трудом верится, что англичане останутся за бортом, а вот в яркую ответную встречу — да», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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