«Атлетик» — «Рейнджерс»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Атлетика» и его индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.55.

«Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из Бильбао и «Рейнджерс» прошёл на прошлой неделе в Шотландии. Фаворитом в паре были баски, но дома на «Айброксе» хозяева вполне могли дать бой. Но уже на 13-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Рейнджерс» Робин Проппер, план на игру был изменён. «Не пропустить бы много» — вот о чём наверняка думал главный тренер шотландской команды Барри Фергюсон. «Атлетик» давил, создавал и даже забил, но арбитр уже зафиксировал игру рукой и назначил пенальти. К мячу подошёл Алекс Беренгер, но поразить ворота не смог, и матч завершился 0:0.

В преддверии ответной встречи в Бильбао баски в выходные принимали «Райо Вальекано», и матч получился непростым. «Атлетик» вышел практически резервным составом и имел проблемы до тех пор, пока Вальверде не выпустил основных футболистов. Дубль Ойана Сансета и Нико Уильямса принесли волевую победу Бильбао. «Рейнджерс» давно уже упустил шансы на титул, поэтому ничью 2:2 в выходные против «Абердина», по сути, рассматривать не стоит.

В ответной встрече на «Сан-Мамес» «Атлетик» обязан забирать победу и проходить дальше, иначе болельщики этого не простят. Тем более «Рейнджерс» по ходу сезона играет нестабильно. Но важнее, что дома баски играют мощно, и даже гранды испытывают проблемы в Бильбао», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».