«Атлетик» — «Рейнджерс»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы в Бильбао

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс».

Ставка: победа «Атлетика» 2:1 за 7.60.

«В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сойдутся «Атлетик» и «Рейнджерс». Испанцы изначально считались фаворитами пары. И даже несмотря на то, что победить им неделю назад не удалось, у них всё ещё больше шансов на успех, я считаю.

Конечно, просто чудом «Рейнджерс» не проиграл в их первой встрече. С 18-й минуты клуб играл вдесятером — Проппера удалили после жёсткой подножки. И затем игра шла под диктовку басков. Они по xG «набили» более двух голов, владели мячом намного больше соперника, Беренгер ещё и пенальти не забил на 82-й минуте. В общем, счёт 0:0 — большая удача для представителя Шотландии, как минимум 0:2 он должен был уступать.

После этого на выходных обе команды проводили игры в домашних лигах, показали там разные результаты. «Атлетику» некогда было отдыхать в Ла Лиге, пусть и соперник особых трудностей доставлять не должен был — «Райо Вальекано». Сыграл коллектив из Бильбао смешанным составом и по итогу после первого тайма проигрывал 0:1, мог бы и больше пропустить. Но во второй 45-минутке начались замены, и в итоге футболисты, вышедшие с лавки, и забили — дубль Сансета, гол Уильямса. В самом турнире «Атлетик» всё ещё идёт четвёртым, пытается догнать третий «Атлетико».

А вот у «Рейнджерс» была более сложная встреча — против «Абердина», идущего не намного ниже в турнире. И их матч тоже завершился вничью. Причём повторилась ситуация с удалением у команды Фергюсона, только на этот раз она на поле вдесятером осталась на 40-й минуте. Хотя во втором тайме это не помешало коллективу активно играть, создавал он больше оппонента, имел моменты и одно очко по итогу набрал. В таблице «Рейнджерс» идёт стабильно вторым и уже так сезон и завершит.

Само собой, я не верю тут в чудо для шотландцев. «Атлетик» — клуб другого уровня, более высокого. Ничья в первом матче была большим везением для «Рейнджерс». Сейчас же встреча пройдёт в Бильбао, где хозяева при своих фанатах обязательно выиграют и пройдут в полуфинал», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».