«Ренн» — «Нант»: определён фаворит матча чемпионата Франции

18 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» примет «Нант». Встреча пройдёт в Ренне. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Абделатиф Херраджи.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ренна» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 4.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ренн» — «Нант» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.