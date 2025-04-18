«Ренн» — «Нант»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ренн» — «Нант».

Ставка: «Ренн» победит за 1.85.

Закупка новых игроков и смена главного тренера зимой сработали. «Ренн» выиграл 6 из 10 предыдущих матчей чемпионата Франции. Поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Нанта» составляет пять очков, но у соперника игра в запасе. «Канарейки» проиграли пять из восьми последних встреч Лиги 1. В остальных трёх матчах победили, но не без доли везения.

«Ренн» начал постепенно возвращать себе статус одного из сильнейших клубов Лиги 1, разгромив недавно «Гавр» (5:1). «Нант» же топчется на одном месте. Во встрече предыдущего тура «канарейки» сенсационно победили на выезде «Ниццу» (2:1). Соперник доминировал, однако не реализовал моменты. А «канарейки» забили всё, что только можно было.

Каждый раз уповать на удачу нельзя, но «Нанту» ничего другого и не остаётся. У команды посредственный состав и тактически не самый сильный тренер. Результаты соответствующие. До кучи «Ренн» выиграл шесть из восьми последних очных встреч. Две другие проходили в Нанте.

Сейчас красно-чёрные пребывают в отличном расположении духа, нацелены на лучшие результаты. С самыми высокими целями и большими надеждами заканчивают сезон и начинают готовиться к следующему. Заключить пари на то, что одержат лобовую победу во встрече с «Нантом», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Важно, что матч пройдёт в Ренне. Красно-чёрные проиграли 7 из 15 встреч Лиги 1 дома. «Канарейки» же в гостях не блещут.