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«Эспаньол» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч в Барселоне

«Эспаньол» — «Хетафе»: прогноз и ставки на матч в Барселоне
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18 апреля в матче 32-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Хетафе». Встреча пройдёт на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.90, что равно приблизительно 34% вероятности.

Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 3.10 — 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 2.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Хетафе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

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