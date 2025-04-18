«Эспаньол» — «Хетафе»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Эспаньол» — «Хетафе».

Ставка: «Эспаньол» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

«Попугаи» проиграли всего-навсего 3 из 15 предыдущих матчей Ла Лиги, все — на выезде. Отобрали очки у «Реала» (1:0), «Атлетика» из Бильбао (1:1) и мадридского «Атлетико» (1:1). В двух последних турах разгромили «Райо Вальекано» (4:0) и победили «Севилью» (2:0). Ввергает соперников в отчаяние крепчайшая оборона «Эспаньола». Только в 2 из 17 последних встреч Примеры пропустили больше одного мяча.

«Хетафе» тоже не робкого десятка: проиграл только 4 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Однако настораживает, что результаты ухудшаются. В минувшем туре тёмное-синие дома уступили располагающемуся в зоне вылета «Лас-Пальмасу» (1:3).

Ключевую роль сыграло удаление на 33-й минуте. Соперник просто воспользовался численным преимуществом. Играя бóльшую часть встречи с «Лас-Пальмасом» в меньшинстве, подопечные Хосе Бордаласа потратили запасы энергии. Плюс поражение наверняка оставило неприятный осадок на душе. «Попугаи» подходят ко встрече лучше готовые и физически, и психологически.

Заключить пари на 1Х + ТМ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.84. Много голов ждать точно не стоит. У соперников хорошо организована игра в обороне, но топовых исполнителей в атаке дефицит. Поэтому только одна из пяти предыдущих очных встреч получилась результативной. И её можно вынести за скобки, потому что проходила в Хетафе.