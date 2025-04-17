«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Гагарина

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.03.

«Четвёртый матч серии Кубка Гагарина. «Локомотив» с ноги вошёл в Омск, выиграв со счётом 6:2. И вообще, реакция «Локомотива» на то, что они проиграли первый матч, конечно, впечатляет. Два последующих выиграны с общей разницей 10:3. И несмотря на то, что даже Маклауд не уехал на свой суд, «Авангарду» это не сильно помогает, и «Локомотив» передавливает, перебивает своего соперника. Даже 18-летние ребята замечены в результативных действиях.

Я думаю, что вряд ли что-то изменится за два дня, которые будут разделять третий и четвёртый матчи. «Авангарду» очень тяжело придётся, тем более что такая память, то, что они пропускают постоянно, пропускают очень много после набросов на пятачок, который они не могут контролировать, это всё будет работать. И «Авангард» должен понимать, что его атака, наверное, должна заработать как следует.

Короче говоря, на четвёртый матч этой серии я бы сделал ставку на «тотал больше 4.5». Не верю, что здесь будет 0:1, 0:2 или что-то в этом духе. Я думаю, что «Авангард» две шайбы забросит, но полагаю, что, скорее, проиграет. Дальше смотрите, как вам это нравится. Коэффициент на тотал больше 4.5 – 2.03. На мой взгляд, это прямо 8 по 10-балльной системе», — приводит слова Андропова «РБ Спорт».