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«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.43.

«Один из ключевых игроков «Авангарда» Майкл Маклауд точно не примет участия в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Канадский центрфорвард улетел на родину для участия в судебном разбирательстве — дело касается нескольких хоккеистов молодёжной сборной Канады, обвиняемых в сексуальном насилии во время чемпионата мира 2018 года в Великобритании. Без Маклауда омской команде будет ещё сложнее навязать борьбу «Локомотиву».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 апреля 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Авангард» — «Локомотив» 17 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Два последних матча ярославцы провели уверенно и заслуженно победили. В третьей игре в Омске гости действовали менее агрессивно, чем дома, но и этого хватило для уверенной победы. В отличной форме находятся Максим Шалунов, Артур Каюмов и Максим Берёзкин — у каждого по 6 очков в последних пяти матчах. В Омске свой первый балл в текущем плей-офф набрал 18-летний талант Егор Сурин.

У «Авангарда» плотно закрыли лидера Владимира Ткачёва, а остальным нападающим тяжело пробиться сквозь надёжную оборону «Локомотива». Если Игорь Никитин не станет ничего менять, а его команда продолжит так же чётко выполнять установку, шансов у «ястребов» вновь будет немного.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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