«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева дала прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.43.

«Один из ключевых игроков «Авангарда» Майкл Маклауд точно не примет участия в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Канадский центрфорвард улетел на родину для участия в судебном разбирательстве — дело касается нескольких хоккеистов молодёжной сборной Канады, обвиняемых в сексуальном насилии во время чемпионата мира 2018 года в Великобритании. Без Маклауда омской команде будет ещё сложнее навязать борьбу «Локомотиву».

Два последних матча ярославцы провели уверенно и заслуженно победили. В третьей игре в Омске гости действовали менее агрессивно, чем дома, но и этого хватило для уверенной победы. В отличной форме находятся Максим Шалунов, Артур Каюмов и Максим Берёзкин — у каждого по 6 очков в последних пяти матчах. В Омске свой первый балл в текущем плей-офф набрал 18-летний талант Егор Сурин.

У «Авангарда» плотно закрыли лидера Владимира Ткачёва, а остальным нападающим тяжело пробиться сквозь надёжную оборону «Локомотива». Если Игорь Никитин не станет ничего менять, а его команда продолжит так же чётко выполнять установку, шансов у «ястребов» вновь будет немного.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».