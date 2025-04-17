«Авангард» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина в Омске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5 за 3.40.

«Во вторник «Авангард» очень сильно разочаровал. Даже не глупыми ошибками в обороне, из-за которых было пропущено три шайбы за три минуты. А общекомандной беспомощностью. После осечки в первом матче Никитин понял всё о сильных и слабых сторонах соперника. И пока переигрывает иностранного тренера омичей тактически. «Локомотив» играет так, как ему комфортно. «Ястребы» со всеми своими многочисленными звёздами ничего с этим поделать не могут.

А тут еще Маклауд, один из ключевых игроков, улетает на судебные слушания в Канаду. Пока не видно, за счёт чего собирается улучшать игру своих подопечных Буше. Да, ошибок под воротами будет поменьше. Но от того, что хозяева пропустят три вместо шести, выиграют только те, кто поставит на тотал меньше 5 голов в матче. Советуем делать так – вместе со ставкой на победу «Локомотива». Пока ярославцы в этой серии выглядят намного более обученными, эффективными и сыгранными», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».