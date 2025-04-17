«Спартак» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ 17 апреля

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.65.

«В третьем матче серии спартаковцы приятно удивили своих болельщиков. Плотная оборона, большое количество единоборств и эффективные действия по разрушению атак соперника. В такой кубковый хоккей команда Жамнова раньше не играла. Не готов к такому сопротивлению и «Салават». Легионеры не ведут партнёров за собой и не обеспечивают результат. А выезжать на подвигах игроков из нижних звеньев уфимцы на постоянной основе не смогут.

Все надежды поклонников башкирского клуба связаны, во-первых, с тем, что тренер не продолжит экспериментов с вратарями. И место в рамке вновь займёт отдохнувший Самонов. Второй фактор, который может сыграть на пользу «Салавата», — пробуждение Ливо и других иностранных нападающих. С учётом того, сколь плотный хоккей предлагают друг другу соперники, впервые в этом соперничестве тотал будет меньше 5 шайб. И советовал бы всё-таки ставить на победу гостей. Они постараются превзойти москвичей как минимум в старании, ведь возвращаться в Уфу, проигрывая серию 1-3, будет близко к катастрофе», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».