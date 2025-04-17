«Рейнджерс» – «Тампа-Бэй»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.75.

«Заключительный матч сезона для «синерубашечников», которые сенсационно не попали в плей-офф. В последней игре «Рейнджерс» обыграли «Флориду» и показали, что хотят завершить регулярку на позитивной ноте. Конечно, это не спасёт провальный сезон и, вероятно, не убережёт от увольнения главного тренера или генерального менеджера, но хотя бы немного поднимет настроение болельщикам.

Важно учитывать, что у «Тампы» наверняка дадут отдохнуть вратарю Андрею Василевскому. Также нельзя исключать, что Джон Купер даст выходной и ключевым игрокам — в том числе Никите Кучерову, который уже досрочно выиграл бомбардирскую гонку. У российского форварда 121 очко, и догнать его уже никто не сможет.

В первом раунде плей-офф «Лайтнинг» встретятся с «Флоридой» — одним из самых мощных соперников. Так что команде важно подойти к «Битве за Флориду» в полной боевой готовности. А вот победа над «Рейнджерс» уже не имеет принципиального значения.

Моя ставка: победа «Рейнджерс», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».