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Стали известны шансы минского «Динамо» сравнять счёт в серии с «Трактором»

Стали известны шансы минского «Динамо» сравнять счёт в серии с «Трактором»
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В пятницу, 18 апреля, на льду стадиона «Арена-Минск» в Беларуси состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии после трёх встреч — 2-1 в пользу челябинской команды.

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Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно составляет 41% вероятности.

Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — 34%. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.48. На тотал больше 1.5 шайбы каждой команды можно поставить за 1.59.

Победа минчан с учётом овертайма идёт за 1.80 (около 55%). Итоговая победа челябинцев доступна за 2.10 (45%).

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