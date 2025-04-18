Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз на четвёртый матч

«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз на четвёртый матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на четвёртую игру серии Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор».

Ставка: «Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Материалы по теме
«Динамо» Минск — «Трактор», четвёртый матч. 8:0 — это только начало
«Динамо» Минск — «Трактор», четвёртый матч. 8:0 — это только начало

Главный тренер челябинской команды Бенуа Гру заявил, что особых изменений в составе после провальной третьей встречи серии не будет. В принципе, логично. Хоккеисты наверняка заведутся после такого ледяного душа. Да и серия продолжается, счёт по-прежнему в их пользу. Вот только на громкую месть рассчитывать будет трудно.

Если взять серию в целом, то минское «Динамо» смотрится не хуже «Трактора». А если взять последние 11 матчей в Минске с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, то можно найти всего лишь одно поражение хозяев за этот период. При таких раскладах логично ждать, что минчане как минимум не проиграют.

Кроме того, мы снова можем увидеть результативный хоккей. Челябинцам после 0:8 остаться ещё с одной «баранкой» перед возвращением домой категорически нельзя. Минчане же свои две-три шайбы в плей-офф исправно находят. А как правило — даже больше. Да и серия располагает. Поэтому в качестве итоговой ставки подойдёт 1Х через тотал больше 4.5 шайбы.

Материалы по теме
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Как закон о самозапрете ставок изменит букмекерский рынок и жизнь игроков
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android