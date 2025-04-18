«Динамо» Минск — «Трактор»: прогноз на четвёртый матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на четвёртую игру серии Кубка Гагарина «Динамо» Минск — «Трактор».

Ставка: «Динамо» Мн не проиграет «Трактору» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

Главный тренер челябинской команды Бенуа Гру заявил, что особых изменений в составе после провальной третьей встречи серии не будет. В принципе, логично. Хоккеисты наверняка заведутся после такого ледяного душа. Да и серия продолжается, счёт по-прежнему в их пользу. Вот только на громкую месть рассчитывать будет трудно.

Если взять серию в целом, то минское «Динамо» смотрится не хуже «Трактора». А если взять последние 11 матчей в Минске с учётом регулярного чемпионата и плей-офф, то можно найти всего лишь одно поражение хозяев за этот период. При таких раскладах логично ждать, что минчане как минимум не проиграют.

Кроме того, мы снова можем увидеть результативный хоккей. Челябинцам после 0:8 остаться ещё с одной «баранкой» перед возвращением домой категорически нельзя. Минчане же свои две-три шайбы в плей-офф исправно находят. А как правило — даже больше. Да и серия располагает. Поэтому в качестве итоговой ставки подойдёт 1Х через тотал больше 4.5 шайбы.