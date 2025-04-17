В Краснодаре открылась первая общественная спортивная площадка Winline Courts

В Краснодаре открылась первая общественная спортивная площадка, ставшая частью проекта Winline Courts. Инициатива направлена на развитие спортивной культуры в России и создание доступных площадок для тренировок и соревнований. В дальнейшем Winline планирует расширить проект в другие регионы страны.

Площадка проекта Winline Courts предназначена для занятий футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами физической активности. Она была открыта в парке им. 30-летия Победы для всех желающих, независимо от уровня подготовки, и предоставляет удобное пространство для занятий спортом.

В торжественной церемонии открытия приняли участие игроки ФК «Краснодар» (Никита Кривцов, Даниил Козлов, Станислав Агкацев), баскетбольной медийной команды HOOPS (Николай Зинченко, Александр Кузнецов, Сергей Брагин, Артем Криштон и Мирослав Елецкий) и ФК10 (Евгений Кутузов, Евгений Назаров, Александр Балашов, Алексей Монахов и Виктор Свежов), а также футболист Эльхан Салахов и футбольный фристайлер Игорь Олейник. Спортсмены проверили на прочность новую территорию, сыграв в баскетфут, и организовали футбольные и баскетбольные челленджи. В заключение перед гостями выступил краснодарский рэпер PLC.

Дополнил современный образ новой спортивной площадки арт-объект, который создал уличный художник Никита Кусок. Автор нанёс на спортивные конструкции площадки граффити, отражающие философию проекта.

Проект реализуется при поддержке бренда Winline и направлен на популяризацию спорта, создание активных сообществ и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой.

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