«МЮ» вышел в полуфинал Лиги Европы. Зашёл коэффициент 20.0

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» победил французский «Лион» на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария), он закончился со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).

На 10-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев. В середине второго тайма полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды. На 78-й минуте счёт сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

На исходе первого дополнительного тайма третий гол французской команды забил полузащитник Райан Шерки. На 110-й минуте Ляказетт оформил дубль, забив с пенальти. На 114-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш сократил их отставание. На 120-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Кобби Майну восстановил равновесие. Ещё спустя минуту гол забил Гарри Магуайр.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4200 рублей. Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.63, а тотал больше 3.5 мяча — в 2.90.

Заключить пари на «обе забьют» предлагали за 1.59, на проход «МЮ» — за 1.42. Точный счёт 2:2 по итогам основного времени шёл за 20.0.