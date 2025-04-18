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«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: прогноз и ставка на матч 19 апреля

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.