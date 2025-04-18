«Акрон» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч в Самаре

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Акрон» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 60% вероятности.

Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Акрон» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.