Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: определён фаворит матча

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: определён фаворит матча
Аудио-версия:
Комментарии

19 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 12:00 мск.

Материалы по теме
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Биджиев разобьёт мечту Слишковича
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала. Биджиев разобьёт мечту Слишковича

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 39% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Материалы по теме
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
«Акрон» — «Спартак». С Дзюбой лучше не шутить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android